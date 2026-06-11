ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする「心理テスト」。今回は、「泥団子」に関する心理テストで、心の奥にある本当の自分を探ってみましょう。（監修者：東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師草磲健太（くさなぎ・けんた）さん）【質問】休日に公園を歩いていると、「泥団子作り体験コーナー」というのぼりが目に入りました。大人も参加できると聞き、童心に返って挑戦してみることにしました。