◆第７４回府中牝馬Ｓ・Ｇ３（６月２１日、東京競馬場・芝１８００メートル）１週前追い切り＝６月１１日、美浦トレセンコガネノソラ（牝５歳、美浦・菊沢隆徳厩舎、父ゴールドシップ）は、前走の福島牝馬Ｓで勝利へ導いた菊沢一樹騎手を背にＷコースで追い切り。３馬身ほど先行したコブラ（７歳３勝クラス）に直線で馬体を並べると、半馬身先着してフィニッシュした。５ハロン６６秒７―１１秒０。菊沢騎手は「道中は前走に比