◆日本生命セ・パ交流戦２０２６日本ハム―ＤｅＮＡ（１１日・エスコンフィールド）日本ハムの先発・孫易磊（スン・イーレイ）投手が、ＤｅＮＡ打線を寄せ付けず６回２安打無失点の好投を見せた。最速１５８キロの真っすぐとチェンジアップを軸に、４回まではパーフェクト。初めて走者を許した５回には、１死二、三塁のピンチを迎えたが、後続を断ち無失点で切り抜けた。６回にも２死二塁とされたが、最後まで球威は衰え