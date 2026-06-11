◆日本生命セ・パ交流戦２０２６楽天―巨人（１１日・楽天モバイル最強パーク宮城）楽天のカーソン・マッカスカー外野手が特大３ランを放った。５点リードの６回無死一、二塁。マッカスカーは森田が投じた真ん中高めのフォークを完璧に捉えた。右中間へ飛距離１３８メートルの圧巻の６号３ランをたたき込んだ。連敗ストップへ貴重な追加点。助っ人は悠然とダイヤモンドを駆けた。