◆日本生命セ・パ交流戦２０２６楽天―巨人（１１日・楽天モバイル最強パーク宮城）巨人のフリアン・ティマ外野手が「３番・一塁」でプロ初の３番でスタメン出場を果たした。７回無死二塁の３打席目で痛烈な左前安打を放った。交流戦から支配下登録され、これでプロ３安打目。得点圏では６打席目で初めての安打となった。相手の滝中は２軍戦で本塁打を打った経験がある。