「攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL」プロモーションビデオ第4弾 7月7日からカンテレ・フジテレビ系全国ネットの“火アニバル!!”(毎週火曜日23時～)で放送開始となるTVアニメ「攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL」のエンディングテーマに、King Gnuの常田大希が主宰するMILLENNIUM PARADEの「Blue」が起用された。あわせて、同楽曲を使用したプロモーションビデオ第4弾も公開されている。 MILL