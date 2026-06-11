サッカーＷ杯が日本時間１１日深夜に開幕する。ＮＨＫ大阪放送局では、「関西アーカイブススペシャル」として、大阪放送局管轄の関西地方は放送で、全国では「ＮＨＫＯＮＥ」でＷ杯に向けた第３弾「ドキュメント・スポーツ大陸 日本が沸いたあの時〜スポーツ戦後６０年 第１０集 日本サッカー最良の日メキシコ五輪銅メダル」（２００５ 年１２ 月放送）を１４日・後 １ 時 ５ 分から放送、「―ＯＮＥ」では配信する。