◆日本生命セ・パ交流戦２０２６オリックス―ヤクルト（１１日・京セラドーム大阪）“魔の５回”だった。１軍での今季初登板初先発にヤクルト・下川隼佑投手は「久しぶりの登板で緊張しました」。右下手からの緩急をつけた投球で相手打線を翻弄。４回まで２安打無失点にまとめていたが、５回１死で山中に四球を与えると４者連続安打を許してたちまち３点を失って降板。「先制点を与えないように何とか投げていたのですが、最