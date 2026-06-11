フィギュアスケートの紀平梨花選手が、11日自身のInstagramで「りかしん成長記録」と練習風景を投稿しました。紀平選手は2025年に女子シングルからアイスダンスへの転向を表明。西山真瑚選手とのカップルで競技に挑戦し、新シーズンへ向けて準備を進めています。動画のリズムダンスでは西山選手の支える中バク転からのリフトを披露した紀平選手。さらに、ゴールデンワルツでは流れるようなスケーティングを見せています。国際スケ