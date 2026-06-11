11日のボートレースまるがめヴィーナスシリーズ第5戦「マクール杯」9Rで、チルト3度にして6コース発進だった田上凜（24＝大阪）がコンマプラス06のフライングで返還欠場。発売額1億850万4900円の約44.6％に当たる4844万2700円が返還された。5月5〜10日の当地G2レディースオールスターで“チルト3旋風”を巻き起こして優勝戦まで進んだ水面での勇み足となった田上は、5月17日の宮島12Rでコンマプラス05のフライングを切っていて