なんか…ヤバいグループに入ってしまったかもしれない…。でも娘ちゃんの幼稚園生活を考えると、安易に抜けるわけにもいかないですよね。とりあえずお店を探さなきゃ！ ってことで、同じクラスの別グループのママさんに話しかけてみたのですが…!?>>【まんが】ボスママから逃げたい(ウーマンエキサイト編集部)