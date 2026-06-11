◇交流戦阪神―ソフトバンク（2026年6月11日みずほペイペイ）阪神先発の伊藤将は、5回3安打2失点で交代した。序盤からエンジン全開。初回、続く2回を3者凡退で立ち上がると、3回は野村、海野、牧原を3者連続三振に仕留めた。味方が1点を勝ち越した4回。先頭の1番・正木に同点ソロを浴びると、連打でなおも無死一、三塁とされ4番・栗原に中犠飛を許したが、後続を冷静に切った。5回は3者凡退。3月29日の巨人戦以来、今