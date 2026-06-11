「ソフトバンク−阪神」（１１日、ペイペイドーム）阪神は六回に同点としたものの、一気に勝ち越しとはいかなかった。１点ビハインドの六回に１死一、二塁から前川が右前へ同点適時打を放った。ここで前川に代えて、代走に島田の勝負手を打った。１死一、三塁の場面で島田は二盗を試みたが、失敗。高寺は四球を選んだが、坂本は三ゴロに倒れて同点止まりだった。チームはソフトバンクに連敗中。何とか勝ち越しへと、ベン