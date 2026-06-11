11日の衆議院憲法審査会で、国民投票法改正案が審議入りした。中道改革連合の河西宏一議員は、EUの規制をモデルに、日本版の政治広告透明化ルールの導入を提言した。【映像】ケンブリッジ・アナリティカ事件に言及した瞬間（実際の様子）河西議員は「6月4日、私は本審査会で国民投票法のいわゆるCM規制およびネットの適正利用等について『内容は問わない、しかし手段は問う』という会派の基本姿勢を示しました。本日はその具体