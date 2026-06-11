【モーリスレベロトーナメント】U-19日本代表 vs U-19ベネズエラ代表（日本時間6月11日／スタッド・ド・ボン・ランコントル）【映像】U-19日本代表 vs U-19ベネズエラ代表（生中継）U-19日本代表は日本時間6月11日、フランスで開催されているモーリスレベロトーナメント（旧トゥーロン国際大会）のグループステージ第4戦でU-19ベネズエラ代表と対戦。20時半のキックオフに先立ってスタメンが発表された。2027年のU-20ワールド