6月11日、Bリーグの川崎ブレイブサンダースは、学校法人星槎の星槎高校通信制課程と、ユース所属選手の競技活動と学業の両立支援を目的とした教育連携協定を締結したことを発表した。 同協定は、Bリーグにおけるユース組織の重要性が高まるなか、選手の競技力向上と学習機会の確保を両立させるための取り組み。海外遠征や代表活動、定期試験など、全日制高校の限られた時間枠では対応が難し