Netflixのドキュメンタリーシリーズ『サイモン・コーウェル：The Next Act』から誕生した7人組ボーイバンド December 10が、デビューEP『On Your Side』（読み：オン・ユア・サイド）を7月10日にリリースする。 （関連：リアルサウンド連載「From Editors」第79回：斬新な手法でSpotify創業秘話を描いたドラマ『ザ・プレイリスト』） 結成半年記念日にあたる6月10日に明かされた今回の