MILLENNIUM PARADEによる約2年ぶりの新曲「Blue」が、7月7日より放送開始となるTVアニメ『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』のエンディングテーマに決定した。 （関連：常田大希の誕生日に考える、創造性を更新し続ける“表現者”としての凄みと“面白い男”のギャップ） 「Blue」には、Saya Gray、Daniel Caesarがフィーチャリングアーティストとして参加。約3年前に常田大希とSaya Grayによる制作が