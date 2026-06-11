（台北中央社）立法院（国会）が先月に可決した国防特別条例の内容について、行政院（内閣）が作成した条例案に計上されていた無人機（ドローン）や無人艇の開発に関する全ての予算が盛り込まれなかったのを受け、行政院は11日、必要な軍備を自主開発する「自主国防」に対する政府の決意は揺るぎないとし、別の特別条例などでの予算確保を検討していると明らかにした。国防特別条例を巡っては、行政院院会（閣議）が昨年11月、2033