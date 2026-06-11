（台東中央社）台湾原住民（先住民）族タオ族が多く暮らす東部・台東県の離島、蘭嶼で15日、伝統的な大型木造船「チヌリクラン」で100キロ以上離れたフィリピン北部バタン諸島のバタン島を目指す挑戦が始まる。成功すれば、約300年にわたって途絶えていた航海が再現されることになる。船は全長12メートルの20人乗りで、行政院（内閣）原住民族委員会、財団法人原住民族文化事業基金会、蘭嶼の6集落の住民らが共同で建造。「オバヤ