LPGA Tour公式Instagramは6月7日に投稿を更新し、サントリー所属の渋野日向子（27）が全米女子オープン選手権の会場で笑顔を見せる動画を公開した。投稿では「Smiling Cinderella living up to her nickname」と、スマイリングシンデレラの愛称についての一文を添え、明るい表情でファンに応える姿を紹介している。渋野は同大会で通算イーブンパーの17位に入り、今季最高順位でメジャーの戦いを終