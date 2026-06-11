先月、山形市の２０代の女性が現金５０万円をだまし取られる詐欺被害にあいました。女性に接触してきたのは警察官を名乗る男でした。 【写真を見る】【ニセ書類画像】「あなたは指名手配されている」“ニセ警察詐欺”で20代女性が50万円だまし取られる（山形） 警察によりますと、先月１４日、山形市に住む２０代の女性のスマートフォンに、「＋」から始まる番号で「八王子組織犯罪対策課のハラ」を名乗る男から電話があり