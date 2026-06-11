外交面では強気の姿勢を崩さないトランプ大統領だが、その矛先は国内の不法移民にも向けられている。人違いでも問答無用で拘束し、強制送還へ進む手法には「もはや人種差別だ」との批判も強い。その怒りは、移民コミュニティに支えられてきたドジャースファンにも広がっていた。ロサンゼルスで何が起きているのか。※本稿は、記者団の読売新聞アメリカ総局『強権国家アメリカ「トランプ革命」の衝撃』（中央公論新社）の一部を抜粋