【その他の画像・動画等を元記事で観る】 乃木坂46の5期生・一ノ瀬美空が初センターを務める、7月22日発売の新曲「是非に及ばず」が6月13日0時より先行配信される。 ■夏を盛り上げる乃木坂46の新しい夏の一曲 42枚目のシングル「是非に及ばず」を彩る、夏を感じさせるような華やかさと可憐さを兼ね揃えたビジュアルが公開され、SNSを中心に話題を呼んでいる乃木坂46。 先行配信情報の発表は、東京メトロ乃木坂駅コ