【その他の画像・動画等を元記事で観る】 6月10日、MUSIC AWARDS JAPAN WEEK SPECIAL LIVEとして『A Tribute to EIICHI OHTAKI』が東京・SGCホール有明で開催された。 ■大滝詠一が遺した名曲の数々を多彩なゲスト陣が約3時間にわたって披露 国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』の授賞式を6月13日に控えるなか、当日までの9日間を「MUSIC AWARDS JAPAN WEEK」と銘打って各地で様々なイベントが実施さ