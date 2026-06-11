【その他の画像・動画等を元記事で観る】 リーガルリリーののたかはしほのかが、「honoka takahashi」名義で初の作品となるアルバム『WHERE IS MY BOOK? （ドラマ「惡の華」Original Soundtrack）』を6月26日に配信リリースする。 ■アルバムのジャケットアートワークは、たかはしほのかが描いたイラストを起用 たかはしほのかは、リーガルリリーのボーカル＆ギター