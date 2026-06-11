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●チャットプラス 上場市場：東証グロース市場 上場予定日：7月15日 事業内容：問い合わせ対応を支援するチャットボットシステム （「ChatPlus」、「AIAgentPlus」）及び FAQ システム （「FAQPlus」）の開発・提供 仮条件決定日：6月25日 想定発行価格：1050円 上場時発行済み株式数：465万株 公募：65万株 売り出し：50万株 オーバーアロットメン