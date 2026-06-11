6月11日に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。 ■拡充―――――――――――――― 王将フードサービス [東証Ｐ]決算月【3月】6/11発表 優待券の金額を増額し、保有株数に応じて2500～2万1000円分（従来は2000～1万7500円分）を年2回贈呈する。また、優待券を従来の紙媒体から電子チケットに移