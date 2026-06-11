2026年3月にリニューアルオープンしたばかりのブラジル料理店『EDU&CRIS(エドゥ アンド クリス)』。 ブラジルから移住したエドゥさんとクリスさん夫婦が営む人気店です。自慢は、良質でボリューミーな肉料理の数々！肉の質にこだわるのはもちろん、調理の仕方がなにより大事だというエドゥさんは「ここでしか食べられない味」と自信をのぞかせます。 ぜひ食べてほしいのが「ブラジルBBQボ}