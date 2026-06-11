夏の訪れを告げる小イワシ漁が解禁され、店頭は広島の夏の味覚を求める人で、にぎわいを見せています。県内のスーパーマーケットには宮島近辺で早朝にとれた小イワシが並びました。初日の市場での水揚げ量は約8トンと例年並み。2026年は産卵期が遅く、大きさは11cmほどで、やや小ぶりながらも脂ののり具合は申し分ないということです。■客「毎年、解禁日に買いに来る。自分でさばいて生（刺身）で食べま