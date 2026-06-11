大会終盤を迎えている県高総体。 7日目の11日はサッカー男子の準決勝2試合が行われました。 第2試合は、連覇を狙うディフェンディングチャンピオンの長崎総大附属と、ノーシードながら勝ち進み11大会ぶりの決勝進出を狙う海星が対戦。 土壇場で勝ち越した総大附属が2-1で勝利。 連覇へあと1勝です。 ※詳しくは動画をご覧ください