2026年6月5日、韓国・ニューシスによると、ある求職者が履歴書に書いた「正直、お金を稼ぐために応募しました」という文言がネット上で話題を集めている。最近、ある会社員向けのコミュニティーに、「こんな自己PR文は初めて見た」とのタイトルで、中小企業の採用担当者が実際に目にしたという履歴書についての投稿があった。投稿者によると、その履歴書の自己PR欄には「正直、お金を稼ぐために応募しました」と書かれていたことが