“誹謗・中傷動画”疑惑をめぐり、「これまで一人で切り盛りしてきたから、いざとなった時に高市さんしか答える人がいない」と国会などで自ら釈明に追われる姿を分析。そして「“発言ずらし”でさらに疑惑が深まっている」と警鐘。「小泉さんとか誹謗中傷の対象になった人がなぜ沈黙しているのか」と独自の視点で切り込みます。愛子さまをめぐっては、今回の「立法府の総意」をめぐる問題点を鋭く指摘します。政局カリスマ後藤氏の