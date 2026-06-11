不漁のため延期されていたスルメイカの初競りがきょう、ようやく行われました。庶民の味だったスルメイカですが、今年は高級品になってしまっています。【写真を見る】スルメイカ初競り1kg1万2000円！ 令和で最高値“庶民の味”が高級品にスルメイカが1kg1万超…令和の最高値にけさも多くの観光客で賑わっていた北海道・函館名物のイカ釣り。値段は、スルメイカ1匹1800円です。その函館で、きょうようやく行われたのが、不漁