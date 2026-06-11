金曜日は強い寒気が流れ込む影響で、東日本から北日本を中心に大気の状態が不安定となるでしょう。急な強い雨や落雷・突風・ひょうなどにご注意ください。【CGを見る】全国の週間天気予報【金曜日の発雷確率】まず、朝は北陸付近で確率が高く、昼前は東日本から北日本の広い範囲で確率が高まりそうです。昼過ぎから夕方は、さらに東日本から北日本で確率が上がり、急な強い雨や落雷・突風・ひょうなどが起こりやすくなるでしょう。