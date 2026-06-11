国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN」の演歌・歌謡曲部門を表彰する「演歌・歌謡曲LIVE［最優秀演歌・歌謡曲 楽曲賞 授賞式］」が11日、東京・Zepp DiverCityで開催され、特別功労賞を受賞した北島三郎が登壇した。【授賞式ショット】最優秀演歌・歌謡曲楽曲賞に輝いたSHOW-WA＆MATSURI10月に90歳を迎える北島は、長年にわたって演歌・歌謡界をけん引してきた功績が称えられた。会場の割れんばかりの拍手に迎えられ