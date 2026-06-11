熊本地震から10年、「あのとき私は これから私は」。きょうは、阪神淡路大震災と熊本地震、2つの大地震を経験した女性です。被災した自分にできることを探し続けて、地震から10年、いま、守りたい命があります。兵庫県神戸市で暮らす（旧姓）圓藤沙和さん（31）。これまでに2つの大地震を経験しました。■圓藤沙和さん「阪神淡路（大震災）の時の経験談っていうのが、自分自身にも、熊本地震の時にいくらか役に立ったんだろうな」1