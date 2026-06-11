◇交流戦阪神―ソフトバンク（2026年6月11日みずほペイペイ）阪神が6回に勝ち越しのチャンスを迎えるも、同点止まりに終わった。前川の右前適時打で同点とし、なおも1死一、三塁の場面。代走の一塁走者・島田が3球目にスタートを仕掛けるも、盗塁死となった。高寺が四球を選んで2死一、三塁となったものの、坂本が三ゴロで凡退。一気にリードとはならなかった。