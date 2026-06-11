俳優の森迫永依さん（28）と前田公輝さん（35）が、7月スタートの日本テレビ系・ドラマDEEP『もう1度夫婦になりますか？〜カモフラージュ夫婦〜』で、ダブル主演することが発表されました。ドラマは、夫の不倫という裏切りをきっかけに、自分の気持ちに素直になった夫婦が再び動き出す物語です。不倫以上の衝撃の真実に直面する妻（笹嶋愛子役）を森迫さん、裏切りがバレて反省し、やり直す努力をする夫（笹嶋誠一役）を前田さんが