全米大学選手権米オレゴン州ユージーンで開催中の全米大学選手権で10日（日本時間11日）、男子110メートル障害の準決勝が行われ、オーバーン大のジャコビー・サープが12秒75（追い風1メートル）の世界新記録を樹立した。2012年にアリエス・メリット（米国）がマークした12秒80を14年ぶりに更新。20歳の驚異的なパフォーマンスに「そんなバカな」「本当に常軌を逸している」と仰天の声が寄せられた。スタートから飛び出したサー