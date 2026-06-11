神奈川県警（資料写真）架空の投資話を持ちかけて金品をだまし取ったとして、神奈川県警組織犯罪捜査課と都筑署は１１日、詐欺の疑いで、仙台市太白区、会社員の男（４７）を逮捕した。男は金品の受け取り役とみられ、県警は組織的な犯行を視野に背後関係を調べる。逮捕容疑は、氏名不詳者らと共謀して昨年１１月１０〜１５日、横浜市都筑区の７０代女性に「投資預かり金を出金するには税金の支払いが必要」などとうそのメッセ