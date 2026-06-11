敵地パイレーツ戦米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は10日（日本時間11日）、敵地パイレーツ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。投手としては6回2/3を投げて、6安打4失点（自責3）、3四球6奪三振。打者としては9回に12号2ランを放つなど5打数1安打2打点と活躍したが、チームは8-9と逆転負けを喫した。パイレーツ公式Xは試合後、大谷を煽るような画像を投稿し話題を呼んでいる。出塁した1番打者のホーウィッツと一塁コーチに