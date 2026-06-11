一般的な存在になった文字起こしアプリ。だが、選択肢が多いゆえに、どれを選べばいいか迷ってしまうこともあるだろう。そこで今回は、主要なアプリ4種の実力を検証した。 【私が試しました】テックライター・畑野壮太発表会などの取材やインタビューをすることが多く、録音の機会は多い。現時点で、複数の生成AIを有料プランで使用中。 この会話内容でテストした A：「そろそろ来期のプロジェクト、具体的に動き出す時期