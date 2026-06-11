ガーディアンズ・ラミレスへ明らかな誤審もABSチャレンジ権なしガーディアンズがABSチャレンジ権を使い果たした直後に起きた“明らかな誤審”が話題を呼んでいる。8日（日本時間9日）に行われたヤンキース戦で、ホセ・ラミレス内野手へのボール判定がストライクコールに。実況も思わず苦笑いを浮かべる場面となったが、ファンの矛先は球審だけでなく、チームのABSチャレンジ運用にも向けられた。問題の場面は6回2死一、二塁。