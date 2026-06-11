雨の日のお出かけで困るのが、使っていない時の傘の扱い。持ち歩くたびに手がふさがったり、お店や電車で置き場所に悩んだりと、小さなストレスが積み重なりがちです。そんな雨の日の“あるある”を解決してくれる便利グッズを【3COINS（スリーコインズ）】で発見しました！ バッグに掛けて持ち運べる便利アイテム 【3COINS】「傘ストラップ」\330（税込） 傘を持ち歩くと手がふさがってしまうのが、雨の日のわ