黒猫の胸にある白い毛「エンジェルマーク」とは？ 黒猫の体の一部に、ぽつんと数本だけ、または固まって生えている白い毛のことを「エンジェルマーク」と呼びます。 まるで黒い夜空に浮かぶ星や、天使の羽のように見えることからこの名前がつきました。特に胸元や首のまわり、お腹のあたりに見つかることが多く、大きさや形は猫によってさまざまです。 全身が真っ黒に見える猫でも、よく見ると小さ