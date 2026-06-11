筆者の友人Aは離婚後、娘と一緒に実家に身を寄せて暮らしています。「お世話になっている身だから当然」と、買い物や家事はできるだけ自分から引き受けるようにしていました。ある日、姉や弟家族が帰省してきました。家の中は一気ににぎやかになり、その分、洗濯物の量も一気に増えたのですが……。 4コマ漫画