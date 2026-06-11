人気コスプレイヤーで女優・モデルの桃月なしこが11日、自身のインスタグラムを更新。9月に開幕する「アジア競技大会(愛知・名古屋2026)」の聖火ランナーを務めることを報告した。 【写真】透け感がオシャレ喜びのピースサイン 「なんとこの度第20回アジア競技大会聖火リレーの豊橋市のランナーに選出していただきました。」と投稿。「地元である豊橋市で、聖火ランナーを務められ