ラッパーのショーン・“ディディ”・コムズが、元子役の男性から性的暴行を受けたとして提訴された。現在56歳のコムズは昨年、売春関与のための移送に関する2件の罪で有罪となり、4年2月の刑に服している。 【写真】刑務所内の画像が流出！人気ラッパーとNBAドラ1の元スターが意気投合 訴状によると、原告の匿名の男性は2007年、ハリウッド・ヒルズの交流イベントでディディと接触。仕事の話を名目