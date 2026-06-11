最初は素晴らしい理念を掲げていたはずの企業が成長するにつれ、徐々に当初の理念から逸脱していく様子を見たことがある人もいるはず。日本でも話題となったビジネス書『リーン・スタートアップ ムダのない起業プロセスでイノベーションを生みだす』の著者であり起業家のエリック・リース氏が、一体なぜ優良企業が衰退してしまうのかについて、ソーシャルニュースサイトのHacker Newsで質問を受け付けています。I'm Eric Ries, aut